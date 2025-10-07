“Il corteo non è autorizzato, lasciate la piazza alla spicciolata. Questo è l’ultimo avviso”. Dopo avere sequestrato megafono e casse, la polizia si è rivolta così ai manifestanti pro-Gaza a Bologna che hanno cercato di uscire dalla blindata piazza Nettuno. Poco dopo sono iniziate le carche. In via Rizzoli, mentre i manifestanti hanno provato a mettersi in marcia in corteo in direzione delle due torri, le forze dell’ordine si sono spostate e sono intervenute per respingere il tentativo con idranti e cariche. La manifestazione era stata vietata, con provvedimento del questore, per la concomitanza con il secondo anniversario del 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Manifestazioni pro-Gaza vietate: a Bologna la polizia carica i manifestanti. A Torino in centinaia in corteo – Video