Manifestazioni pro-Gaza vietate | a Bologna la polizia carica i manifestanti A Torino in centinaia in corteo – Video
“Il corteo non è autorizzato, lasciate la piazza alla spicciolata. Questo è l’ultimo avviso”. Dopo avere sequestrato megafono e casse, la polizia si è rivolta così ai manifestanti pro-Gaza a Bologna che hanno cercato di uscire dalla blindata piazza Nettuno. Poco dopo sono iniziate le carche. In via Rizzoli, mentre i manifestanti hanno provato a mettersi in marcia in corteo in direzione delle due torri, le forze dell’ordine si sono spostate e sono intervenute per respingere il tentativo con idranti e cariche. La manifestazione era stata vietata, con provvedimento del questore, per la concomitanza con il secondo anniversario del 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
