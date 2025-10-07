Manifestazione pro Palestina a Bologna tensioni con la polizia che sequestra megafono e casse – Video
Tensione con la polizia alla manifestazione pro Gaza organizzata dai Giovani Palestinesi in piazza del Nettuno, a Bologna. Appena alcuni partecipanti hanno iniziato a parlare al megafono e al microfono del sound system sono intervenute le forze dell’ordine per sequestrare megafono e casse. C’è stato un po’ di parapiglia e ci sono stati alcuni spintoni e qualche strattonamento ma non sono stati usati manganelli. Nel frattempo la piazza sul lato di strada di Via Rizzoli si è riempita di blindati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - palestina
"La musica contro il silenzio": in piazza Bologni manifestazione e concerto per la Palestina
Taranto per la Palestina: manifestazione in piazza Domani sera
Taranto per la Palestina: manifestazione in piazza Domani sera
Torino, manifestazione per la Palestina - la diretta tv https://lastampa.it/torino/2025/10/07/video/torino_manifestazione_per_la_palestina_-_la_diretta_tv-15342046/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Manifestazione per la Palestina a Roma, oltre 1 milione di presenze: in tanti dall'Abruzzo https://www.terremarsicane.it/manifestazione-per-la-palestina-a-roma-oltre-1-milione-di-presenze-in-tanti-dallabruzzo/ - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, ProPal in piazza per il 7 ottobre. Il prefetto: "Manifestazione vietata" - Sarà vietata la manifestazione ProPal organizzata dai Giovani palestinesi e prevista per martedì 7 ottobre, alle 19. Scrive iltempo.it
Manifestazione Pro Pal oggi a Bologna, l’appello dell’assessora: “No al corteo, rispettate l’ordinanza” - Nonostante il no di Comune, Questura e Viminale i ‘Giovani Palestinesi’ hanno decidere di scendere in piazza per partecipare all’iniziativa’ Viva il 7 ottobre, viva la resistenza’ prevista per questa ... Come scrive msn.com