Manifestazione pro Palestina a Bologna tensioni con la polizia che sequestra megafono e casse – Video

Tensione con la polizia alla manifestazione pro Gaza organizzata dai Giovani Palestinesi in piazza del Nettuno, a Bologna. Appena alcuni partecipanti hanno iniziato a parlare al megafono e al microfono del sound system sono intervenute le forze dell’ordine per sequestrare megafono e casse. C’è stato un po’ di parapiglia e ci sono stati alcuni spintoni e qualche strattonamento ma non sono stati usati manganelli. Nel frattempo la piazza sul lato di strada di Via Rizzoli si è riempita di blindati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

