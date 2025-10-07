Manifestazione Pro Pal oggi a Bologna l’appello dell’assessora | No al corteo rispettate l’ordinanza

Bologna, 7 ottobre 2025 – Dopo il no di Questura, sindaco e più parti politiche è sceso in campo anche il Viminale (“Inneggiare al 7 ottobre è apologia di terrorismo”) con le parole del ministro Matteo Piantedosi che si è espresso così sulla manifestazione ”Viva il 7 ottobre, viva la resistenza”. Manifestazione che nonostante sia stata vietata anche con un provvedimento ad hoc vedrà questa sera alle 19,30 il ritrovo in piazza Nettuno de ‘I Giovani Palestinesi’. Un’iniziativa lanciata dai nuclei della contestazione più violenta venerdì scorso durante il corteo per lo sciopero generale a sostegno della Global Sumud Flotilla e subito ‘bocciata’ da più parti: dal sindaco Lepore all’europarlamentare di FdI Cavedagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

