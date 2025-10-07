Manifestazione Pro Pal oggi a Bologna l’appello dell’assessora | No al corteo rispettate l’ordinanza

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 7 ottobre 2025 –  Dopo il no di Questura, sindaco e più parti politiche è sceso in campo anche il Viminale (“Inneggiare al 7 ottobre è apologia di terrorismo”) con le parole del ministro Matteo Piantedosi che si è espresso così sulla manifestazione ”Viva il 7 ottobre, viva la resistenza”. Manifestazione che nonostante sia stata vietata anche con un provvedimento ad hoc vedrà questa sera alle 19,30 il ritrovo in piazza Nettuno de ‘I Giovani Palestinesi’. Un’iniziativa lanciata dai nuclei della contestazione più violenta venerdì scorso durante il corteo per lo sciopero generale a sostegno della Global Sumud Flotilla e subito ‘bocciata’ da più parti: dal sindaco Lepore all’europarlamentare di FdI Cavedagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

manifestazione pro pal oggi a bologna l8217appello dell8217assessora no al corteo rispettate l8217ordinanza

© Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione Pro Pal oggi a Bologna, l’appello dell’assessora: “No al corteo, rispettate l’ordinanza”

In questa notizia si parla di: manifestazione - oggi

Mostra Cinema Venezia 2025, oggi 30 agosto manifestazione pro Pal – La diretta

Manifestazione oggi a Milano per il Leoncavallo, gli orari e il percorso del corteo il 6 settembre

Corteo del Leoncavallo, oggi la manifestazione: percorso, strade chiuse e partecipanti

manifestazione pro pal oggiPiazze blindate per l'anniversario del 7 ottobre, a Bologna manifestazione pro Pal vietata. Piantedosi: "Attenzione alta" - La volontà di ricordare le vittime torna a intrecciarsi con il tema della sicurezza e con la paura di nuove tensioni. Segnala today.it

manifestazione pro pal oggiAllerta per il 7 ottobre: luoghi ebraici blindati, manifestazioni pro-Pal vietate. Libero il 19enne padovano arrestato a Roma - Sicurezza aumentata nei pressi di sinagoghe e sedi diplomatiche israeliane, siti sensibili blindati. Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Pro Pal Oggi