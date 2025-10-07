Manifestazione dei giovani Palestinesi | scontri con idranti in Piazza Maggiore e corteo in centro | VIDEO
Serata ad alta tensione in pieno centro. Durante la manifestazione indetta dai Giovani Palestinesi, formalmente vietata dal questore, si sono verificati momenti di forte caos tra piazza Nettuno e piazza Maggiore.“Viva il 7 ottobre”: manifestazione vietata ma i Giovani Palestinesi scendono in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
#bologna, il volantino choc della manifestazione dei Giovani Palestinesi. ?«Viva il sette di ottobre» - X Vai su X
Bologna, scontri tra i manifestanti dei Giovani palestinesi e la polizia: idranti in piazza. «Corteo non autorizzato» - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... Secondo ilmessaggero.it
"Viva il 7 ottobre": la nuova manifestazione per la Palestina e il divieto del ministero e della questura - La mobilitazione dei Giovani palestinesi sotto il Nettuno a due anni dall'attacco di Hamas a Israele: "Gloriosa operazione". Segnala bolognatoday.it