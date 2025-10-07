Manager segregava e picchiava le figlie di 7 e 9 anni Minacciate anche con una balestra

Repubblica.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sottoposte fin da piccolissime a continui abusi dal padre-padrone ossessionato dal controllo. Dopo una prima archiviazione, il caso è stato riaperto nell’ambito della causa di separazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

manager segregava e picchiava le figlie di 7 e 9 anni minacciate anche con una balestra

© Repubblica.it - Manager segregava e picchiava le figlie di 7 e 9 anni. Minacciate anche con una balestra

In questa notizia si parla di: manager - segregava

Segregava e picchiava le figlie piccole, manager verso il processo a Pescara

Pescara, manager segregava e picchiava le figlie di 7 e 9 anni. Minacciate anche con una balestra

manager segregava picchiava figlieSegregava e picchiava figlie piccole, manager verso il processo - padrone, era diventato l'aguzzino delle sue stesse figlie, costringendole a rispettare pedissequamente tutte le regole che imponeva loro (ANSA) ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Manager Segregava Picchiava Figlie