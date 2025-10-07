Manager segregava e picchiava le figlie di 7 e 9 anni Minacciate anche con una balestra
Sottoposte fin da piccolissime a continui abusi dal padre-padrone ossessionato dal controllo. Dopo una prima archiviazione, il caso è stato riaperto nell’ambito della causa di separazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: manager - segregava
Segregava e picchiava le figlie piccole, manager verso il processo a Pescara
Pescara, manager segregava e picchiava le figlie di 7 e 9 anni. Minacciate anche con una balestra
Segregava e picchiava le figlie piccole, manager verso il processo. L'orrore verso le bimbe di 7 e 9 anni, le minacciò con una balestra. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Segregava e picchiava le figlie piccole, manager verso il processo. L'orrore verso le bimbe di 7 e 9 anni, le minacciò con una balestra #ANSA - X Vai su X
Segregava e picchiava figlie piccole, manager verso il processo - padrone, era diventato l'aguzzino delle sue stesse figlie, costringendole a rispettare pedissequamente tutte le regole che imponeva loro (ANSA) ... Segnala ansa.it