Mamone Unsic | La riconferma di Occhiuto premia una Calabria più pragmatica e fiduciosa nel cambiamento

«La riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria – commenta Domenico Mamone, presidente nazionale dell'Unsic – rappresenta un segnale di fiducia verso una visione politica pragmatica e coerente, capace di intercettare le esigenze concrete dei cittadini». Il presidente nazionale dell'Unsic sottolinea come il voto calabrese, in linea con le proiezioni della vigilia ma con un risultato ancor più netto rispetto al 2021, confermi «una tendenza consolidata di consenso verso il centrodestra, che migliora di 4-5 punti rispetto a quattro anni fa». «Occhiuto – aggiunge Mamone – ha prevalso in tutte e cinque le province, portando Forza Italia a essere il partito più votato e conquistando anche una parte di elettorato che in passato si era orientato verso il centrosinistra.

