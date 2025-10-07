Mamma e papà morti insieme trovati senza vita dopo il compleanno della figlia di 4 anni
Tragedia familiare e un velo di mistero. Durante una serata dedicata al compleanno della figlia (4), una coppia è stata rinvenuta morta in una vasca da bagno in un motel. La scoperta è avvenuta nella notte, quando il personale dell’albergo ha trovato i corpi e chiamato i soccorsi, che non hanno potuto che constatare il decesso. Al momento le informazioni sul caso sono contradditorie. Secondo quanto ricostruito, il 37enne agente di polizia militare Jeferson Luiz Sagaz e la 41enne Ana Carolina Silva, titolare di un salone di bellezza, sono stati trovati morti nella vasca da bagno di un motel a São José, stato di Santa Catarina, in Brasile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
