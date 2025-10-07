Mamà Dots torna a Firenze per la XV Florence Biennale 2025
Dopo la personale Pop Pointillism Beyond AI al Palazzo Bastogi di Firenze, il collettivo artistico MaMà Dots torna nella città del Rinascimento per partecipare alla XV Florence Biennale – International Exhibition of Contemporary Art and Design (Fortezza da Basso, 18–26 ottobre 2025), diretta dal. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
