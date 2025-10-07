Maltrattamenti e stalking nei confronti dell’ex compagna | revocati gli arresti domiciliari

Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte di Appello di Napoli, accogliendo l’istanza presentata dall’avvocato Giovanna Coppola, ha disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 55enne di Pannarano, imputato per stalking ai danni dell’ex compagna. Il provvedimento sostituisce la misura restrittiva con l’applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di residenza nel comune di Pannarano, dove l’uomo dovrà permanere sotto controllo. Secondo quanto emerso dagli atti, l’imputato è accusato non solo di aver posto in essere comportamenti persecutori nei confronti della donna, ma anche di aver danneggiato l’abitazione della stessa e di averla minacciata gravemente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltrattamenti e stalking nei confronti dell’ex compagna: revocati gli arresti domiciliari

In questa notizia si parla di: maltrattamenti - stalking

Tania Bellinetti morta cadendo dal balcone, arrestato in Francia l'ex dopo una latitanza di sette mesi: era già ricercato per maltrattamenti e stalking

Maltrattamenti e stalking all’ex. Non può avvicinarsi alla donna. Porta il braccialetto elettronico

Caso Pedri, la procura impugna la sentenza di assoluzione: “C’erano stalking e maltrattamenti”

Maltrattamenti e stalking, alla Casa circondariale di Varese percorsi di recupero per i detenuti - X Vai su X

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla differenza del concetto di convivenza e annulla la sentenza di condanna per un marito che continuava a perseguitare la moglie dopo che aveva lasciato la casa: non sono maltrattamenti in famiglia, ma stalking. Vai su Facebook

Condannato per maltrattamenti, ora accusato di stalking: ex calciatore dell'Udinese torna alla sbarra - Ex calciatore dell’Udinese condannato per maltrattamenti, ora accusato di stalking: udienza preliminare a Udine, coinvolta anche l’ex compagna. Si legge su nordest24.it

Maltrattamenti e stalking all’ex. Non può avvicinarsi alla donna. Porta il braccialetto elettronico - Il racconto, dettagliato, fatto ai carabinieri di un rapporto che si era incrinato e poi concluso nel peggiore dei modi, a palazzo di giustizia. Segnala lanazione.it