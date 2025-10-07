Maltempo | parte della Puglia in allerta temporali per il Salento solo vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile previsioni meteo Spazio | all' alba la superluna del raccolto

Solo parte della Puglia è oggi, tra le regioni d’Italia, in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli; Venti: localmente forti settentrionali, con raffiche di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

