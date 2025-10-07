Maltempo | parte della Puglia in allerta temporali per il Salento solo vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile previsioni meteo Spazio | all' alba la superluna del raccolto
Solo parte della Puglia è oggi, tra le regioni d’Italia, in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli; Venti: localmente forti settentrionali, con raffiche di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: maltempo - parte
Ferrovia Casella: il maltempo non fa danni, restano i treni (nei weekend) su parte del percorso
Maltempo, la conta dei danni ad Arezzo dopo il nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio in città e in parte della provincia
Maltempo, il Pd non fa sconti: "Ghinelli investa in manutenzione o si faccia da parte"
Allerta maltempo oggi, domenica 5 ottobre, su parte dell'Italia Vai su Facebook
Vortice freddo a inizio #ottobre con #maltempo su parte d'Italia e clima tardo autunnale. Tutti i dettagli - X Vai su X
Maltempo: parte della Puglia in allerta temporali, per il Salento solo vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo - Solo parte della Puglia è oggi, tra le regioni d’Italia, in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Riporta noinotizie.it
Maltempo, scatta l’allerta gialla in Puglia: previsti temporali, vento forte e mareggiate - Avviso della Protezione civile valido dalle 14 del 6 ottobre per le successive 24 ore: criticità su quasi tutto il territorio regionale ... Riporta baritoday.it