Malta-Olanda sesta giornata Gruppo G qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del Gruppo G di qualificazioni Mondiali 2026. Per i tulipani vincere è imperativo categorico per conquistare la vetta solitaria staccando la Polonia. Malta-Olanda si giocherà giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso il National Stadium. MALTA-OLANDA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa proveranno a non prenderle sperando di limitare i danni davanti al proprio pubblico. D’altra parte i due punti fin quì conquistati dicono tutto sulla pochezza della Nazionale di De Leo, che proverà comunque ad evitare l’ultimo posto. Gli Orange, che condividono la vetta del gruppo con la Polonia a quota 10 punti ma con una partita in meno, puntano a sfruttare questo turno agevole sulla carta per allungare sugli avversari e andare in fuga. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: malta - olanda
