Il ritiro di Jannik Sinner, le lamentele di Rune, i malori di Djokovic e gli allarmi degli altri tennisti negli ultimi giorni a Shanghai hanno spinto l’Atp a valutare nuove regole contro il caldo e l’alto tasso d’umidità. Le condizioni climatiche in Cina sono insostenibili e in tanti stanno alzando la voce contro l’organizzazione. Rune, per esempio, ha dichiarato: “Volete che ci sia un morto in campo prima di prendere provvedimenti?”. Motivo per cui l’Atp studia nuove norme per combattere i cambiamenti climatici e il caldo estremo. In particolare si sta pensando a una specifica “heat rule”, regola del caldo, innovazione di cui già si era iniziato a parlare lo scorso agosto quando a Cincinnati il francese Arthur Rinderknech collassò in campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Malori e ritiri a Shanghai, l’Atp pensa a nuove regole contro il caldo opprimente: “Si potrà decidere di sospendere il gioco”