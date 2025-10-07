Malore mentre gioca a calcetto | 37enne in gravi condizioni

Osimo, 7 ottobre 2025 - Intervento della Croce Gialla di Camerano poco fa al campo sportivo di Osimo Stazione. Erano quasi le 20. Un uomo di 37 anni ha avuto un arresto cardiaco mentre era in campo. E’ stato soccorso inizialmente dai sanitari della squadra e dal presidente della Gialla di Ancona, Alberto Caporalini, che stava giocando anche lui a calcetto. L'equipaggio cameranese, assieme al personale dell’automedica di Osimo, intervenuto in tempi brevissimi, ha e ffettuato la rianimazione. Successivamente l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Il respiro era tornato spontaneo-autonomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

