Malore mentre gioca a calcetto | 37enne in gravi condizioni
Osimo, 7 ottobre 2025 - Intervento della Croce Gialla di Camerano poco fa al campo sportivo di Osimo Stazione. Erano quasi le 20. Un uomo di 37 anni ha avuto un arresto cardiaco mentre era in campo. E’ stato soccorso inizialmente dai sanitari della squadra e dal presidente della Gialla di Ancona, Alberto Caporalini, che stava giocando anche lui a calcetto. L'equipaggio cameranese, assieme al personale dell’automedica di Osimo, intervenuto in tempi brevissimi, ha e ffettuato la rianimazione. Successivamente l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Il respiro era tornato spontaneo-autonomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: malore - gioca
Tragedia a Villetta Barrea, malore improvviso mentre gioca a calcio: Marco Cruciani muore davanti al figlio
Malore mentre gioca a calcetto, 57enne muore davanti al figlio
Malore mentre gioca a carte, 86enne salvato da amici e bagnini
Un giovane campano ha accusato un malore dopo aver verificato di aver ottenuto il premio ? mdst.it/3WlFw7p - facebook.com Vai su Facebook
Comesana è solo l’ultimo di una lunga serie ad accusare un malore per le condizioni di gioco del torneo di Shanghai. Bravo #Musetti a prestare il suo aiuto, consapevole che potrebbe accadere a chiunque. Caldo, umidità, e scarsa circolazione di aria a rende - X Vai su X
Accusa un malore mentre gioca a calcio (a Osimo Stazione) con gli amici: corsa in ospedale per un 37enne - 50 un 37enne ha accusato un malore durante una partita amatoriale tra amici. msn.com scrive