Malattie rare premio per le innovazioni in campo genetico al Papa Giovanni XXIII
SANITÀ. Le nuove frontiere diagnostiche per le malattie rare introdotte all’Ospedale cittadino ottengono tre riconoscimenti al Congresso Sigu di Rimini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: malattie - rare
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Malattie rare, Meloni: "Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"
UNA PANCHINA AZZURRA PER LA SINDROME DI SJOGREN E PER TUTTE LE MALATTIE RARE MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE ORE 10 L’8 ottobre, alle ore 10.00, presso la Direzione Servizi Sociali e Giovanili (Via La Carnale 8), l’assessore alle Politiche Soci - facebook.com Vai su Facebook
Malattie rare: Sla e i 'Linguaggi della cura', a Trento seminario promosso da Aisla. - X Vai su X
Malattie rare, premio per le innovazioni in campo genetico al Papa Giovanni XXIII - Le nuove frontiere diagnostiche per le malattie rare introdotte all’Ospedale cittadino ottengono tre riconoscimenti al Congresso Sigu di Rimini. Da ecodibergamo.it
Malattie rare: al via le candidature al XII Premio Omar per l’eccellenza nella comunicazione - Sono ufficialmente aperte da oggi le candidature per la dodicesima edizione del Premio Omar, riconoscimento per l’eccellenza nella comunicazione su malattie e tumori rari. Riporta agensir.it