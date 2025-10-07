Malattie rare il Comune di Salerno inaugura la panchina azzurra
E' in programma per mercoledì 8 ottobre, alle ore 10, presso la Direzione Servizi Sociali e Giovanili in via La Carnale 8, l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno Paola de Roberto inaugurerà, in collaborazione con l’A.N.I.Ma.S.S. ODV, Associazione Nazionale Italiana. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: malattie - rare
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Malattie rare, Meloni: "Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"
UNA PANCHINA AZZURRA PER LA SINDROME DI SJOGREN E PER TUTTE LE MALATTIE RARE MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE ORE 10 L’8 ottobre, alle ore 10.00, presso la Direzione Servizi Sociali e Giovanili (Via La Carnale 8), l’assessore alle Politiche Soci Vai su Facebook
Malattie rare: Sla e i 'Linguaggi della cura', a Trento seminario promosso da Aisla. - X Vai su X
Car-T Cell Therapy, una nuova terapia per tumori del sangue all’ospedale Ruggi di Salerno - Il direttore Verdoliva: “Strategie innovative contro tumori ematologici” ... fanpage.it scrive
Salerno, malattie della vista evitabili: «Prevenzione nelle scuole» - In occasione della Giornata mondiale della vista, che si celebra ogni anno il secondo giovedì del mese di ottobre, l’Unione ciechi di Salerno, presieduta da Raffaele Rosa, ha ... ilmattino.it scrive