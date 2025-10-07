Sono emersi interessanti particolari in merito ai nuovi sistemi sottomarini senza pilota dell'esercito cinese, gli stessi mostrati per la prima volta in occasione della maxi parata militare tenutasi a Pechino lo scorso settembre. Una rivista militare cinese ha descritto questi super droni, denominati AJX002, come " dirompenti " evidenziandone le capacità intelligenti. Secondo Ordnance Industry Science Technology, i sommergibili senza pilota possiedono una " manovrabilità di virata a raggio zero " che consente loro di " operare con facilità in ambienti marittimi complessi ". Uno degli autori dell'interessante analisi, tale Tang Yi, ha affermato che i suddetti droni sarebbero in grado di operare ad una pressione sonora inferiore a 90 decibel per eludere il rilevamento sonar nemico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mai visto niente di simile": cosa sappiamo dei nuovi super droni sottomarini cinesi