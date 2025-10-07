Mai visto niente di simile | cosa sappiamo dei nuovi super droni sottomarini cinesi
Sono emersi interessanti particolari in merito ai nuovi sistemi sottomarini senza pilota dell'esercito cinese, gli stessi mostrati per la prima volta in occasione della maxi parata militare tenutasi a Pechino lo scorso settembre. Una rivista militare cinese ha descritto questi super droni, denominati AJX002, come " dirompenti " evidenziandone le capacità intelligenti. Secondo Ordnance Industry Science Technology, i sommergibili senza pilota possiedono una " manovrabilità di virata a raggio zero " che consente loro di " operare con facilità in ambienti marittimi complessi ". Uno degli autori dell'interessante analisi, tale Tang Yi, ha affermato che i suddetti droni sarebbero in grado di operare ad una pressione sonora inferiore a 90 decibel per eludere il rilevamento sonar nemico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: visto - simile
La rabbia degli autisti: "Tutto questo è una follia. Mai visto nulla di simile. E se la prendono con noi"
De Zerbi: “Rabiot e Rowe si picchiavano mentre rianimavamo un compagno: mai visto nulla di simile”
Arrigo Sacchi: "Disastro maltempo, mai visto niente di simile. Danni alla casa, pini sradicati: sono fortunato ad essere vivo”
Dopo gli affondi del sindaco in risposta agli Herons l’ex primo cittadino è stupito "Mai visto niente di simile". Vai su Facebook
Io continuo ancora a sperare che torni a questi livelli ma non ho mai visto un tracollo simile. Forza Koop! - X Vai su X
Scoperto un ‘esopianeta’ dall'atmosfera simile alla Terra: cosa sappiamo - Baltimora (Usa), 19 settembre 2025 – Gli astronomi potrebbero avere scoperto un pianeta extrasolare (esopianeta) dall’atmosfera molto simile a quella della Terra. Secondo quotidiano.net