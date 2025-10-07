Mai vista una cosa del genere in città | Tutto falso non ci facciamo intimorire

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immediate e veementi le reazioni a quanto successo nel Consiglio comunale di ieri, condite da un reciproco scambio di accuse. "Personalmente non ho udito le minacce nei miei confronti, poi riferite da alcuni consiglieri - specifica il presidente Emanuele Gelli -. Sono dispiaciuto perché dopo aver dato la solidarietà e vicinanza da parte di tutti a Paolo Tosi per le minacce di morte, la stessa minoranza ha strumentalizzato la richiesta di sospensione del consiglio, nonostante avessi dato la disponibilità a trattare il tema al termine della seduta. Resto tranquillo e mi dispiace che per un gruppo di venti persone si vada a mettere in cattiva luce tutte quelle persone che venerdì scorso hanno manifestato in piazza per Gaza ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

mai vista una cosa del genere in citt224 tutto falso non ci facciamo intimorire

© Lanazione.it - "Mai vista una cosa del genere in città": "Tutto falso, non ci facciamo intimorire"

In questa notizia si parla di: vista - cosa

Scossoni dopo San Siro, Monguzzi dà l’addio a Sala. In bilico anche l’assessora Grandi, e in vista c’è il “rimpastino” in Giunta: ecco cosa può succedere

Maneskin, reunion in vista? Cosa fanno Damiano e gli altri membri della band

Serturini in vista di Inghilterra Italia Femminile: «Essere tra le prime quattro d’Europa non è un caso. Poco spazio finora per me? Ecco cosa rispondo»

Mondiali atletica, staffetta 4x100 eliminata. Jacobs: "Mai vista una cosa del genere" - Il quartetto azzurro, composto da Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo, ha chiuso la batteria al ... Segnala sport.sky.it

Jacobs toccato da un avversario nella staffetta 4×100, Italia furiosa: “Mai vista una cosa del genere” - Marcel Jacobs toccato da un avversario durante la staffetta 4×100 dell’Italia ai Mondiali di atletica, l’azzurro è furioso: “Non mi era mai capitata una cosa del genere”. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Vista Cosa Genere Citt224