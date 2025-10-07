Immediate e veementi le reazioni a quanto successo nel Consiglio comunale di ieri, condite da un reciproco scambio di accuse. "Personalmente non ho udito le minacce nei miei confronti, poi riferite da alcuni consiglieri - specifica il presidente Emanuele Gelli -. Sono dispiaciuto perché dopo aver dato la solidarietà e vicinanza da parte di tutti a Paolo Tosi per le minacce di morte, la stessa minoranza ha strumentalizzato la richiesta di sospensione del consiglio, nonostante avessi dato la disponibilità a trattare il tema al termine della seduta. Resto tranquillo e mi dispiace che per un gruppo di venti persone si vada a mettere in cattiva luce tutte quelle persone che venerdì scorso hanno manifestato in piazza per Gaza ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Mai vista una cosa del genere in città": "Tutto falso, non ci facciamo intimorire"