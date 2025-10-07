Il 26 settembre 2025 è uscita la nuova espansione di Magic: The Gathering, stavolta dedicata a uno dei supereroi più famosi e amati di sempre, Spider-Man. Un set che si propone di raccontare tutto il vastissimo universo legato al ragno, non solo a Peter Parker, ma a tantissimi comprimari e varianti di altri universi o linee temporali. Abbiamo avuto l’occasione di provare il set in un evento dedicato a Milano e vi raccontiamo le nostre impressioni. Lo Spider-Verse sul tavolo da gioco. Come anticipato, questa nuova espansione non vuole presentare ai giocatori solo la storia di Peter Parker, ma abbracciare l’intero Spider-Verse. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Magic: The Gathering – Marvel’s Spider-Man: com’è la nuova espansione?