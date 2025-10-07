Magic | The Gathering – Marvel’s Spider-Man | com’è la nuova espansione?

Nerdpool.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 settembre 2025 è uscita la nuova espansione di Magic: The Gathering, stavolta dedicata a uno dei supereroi più famosi e amati di sempre, Spider-Man. Un set che si propone di raccontare tutto il vastissimo universo legato al ragno, non solo a Peter Parker, ma a tantissimi comprimari e varianti di altri universi o linee temporali. Abbiamo avuto l’occasione di provare il set in un evento dedicato a Milano e vi raccontiamo le nostre impressioni. Lo Spider-Verse sul tavolo da gioco. Come anticipato, questa nuova espansione non vuole presentare ai giocatori solo la storia di Peter Parker, ma abbracciare l’intero Spider-Verse. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

magic the gathering 8211 marvel8217s spider man com8217232 la nuova espansione

© Nerdpool.it - Magic: The Gathering – Marvel’s Spider-Man: com’è la nuova espansione?

In questa notizia si parla di: magic - gathering

Magic: The Gathering celebra il gioco come legame universale con la campagna “Chiunque. Ovunque. Sempre Magic”

Magic: the gathering svela due nuove carte per edge of eternities

Games | Magic the Gathering Edge of Eternities anteprima: nello spazio, nessuno può sentirti andare in Mana Screw

magic the gathering 8211Annunciati i prodotti della collaborazione Dragon Shield x Magic: the Gathering - Annunciati i prodotti della collaborazione Dragon Shield x Magic: the Gathering: bustine protettive con incredibili illustrazioni. playstationbit.com scrive

magic the gathering 8211Magic: The Gathering svela le carte di God of War, The Last of Us, Uncharted e altri giochi PlayStation - Sony ha presentato il Magic: The Gathering Secret Lair x PlayStation Superdrop, con sette set Secret Lair dedicati ai giochi dei PlayStation Studios, da God of War a Uncharted. Scrive multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Magic The Gathering 8211