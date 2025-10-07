Madrid crolla un edificio in pieno centro
Nel centro di Madrid, i vigili del fuoco e i servizi di emergenza sono intervenuti dopo il crollo parziale di un edificio. L'emittente televisiva statale spagnola TVE riferisce che tre persone sono rimaste ferite e che i vigili del fuoco stanno cercando altre cinque persone disperse nell'edificio, che era in fase di ristrutturazione. In un video pubblicato su X dai servizi di emergenza, la facciata dell'edificio era coperta da un enorme telo verde tipicamente utilizzato dalle squadre di costruzione durante la ristrutturazione di edifici vecchi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
