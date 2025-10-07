Madrid crolla un edificio in pieno centro | le immagini dei soccorsi
Nel centro di Madrid, i vigili del fuoco e i servizi di emergenza sono intervenuti dopo il crollo parziale di un edificio. L’emittente televisiva statale spagnola TVE riferisce che tre persone sono rimaste ferite e che i vigili del fuoco stanno cercando altre cinque persone disperse nell’edificio, che era in fase di ristrutturazione. In un video pubblicato su X dai servizi di emergenza, la facciata dell’edificio era coperta da un enorme telo verde tipicamente utilizzato dalle squadre di costruzione durante la ristrutturazione di edifici vecchi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
