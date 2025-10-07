Madonna dei Gotti 2025 a Camogli con focaccette caldarroste musica e palio della birra

A Camogli arriva il momento della Festa di Nostra Signora delle Grazie (Madonna dei Gotti), a cura dell'Assocazione Culturale San Fortunato. Appuntamento in via Tommaso Racca sabato 11 e domenica 12 ottobre con gastronomia, musica e spettacoli, per una manifestazione che ogni anno attira. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

