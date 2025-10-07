Madagascar un militare nominato premier mentre continuano le proteste 

Il 16 ottobre il presidente malgascio Andry Rajoelina ha nominato un militare come primo ministro, mentre proseguono le manifestazioni di protesta nella capitale Antananarivo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

