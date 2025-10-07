Madagascar un militare nominato premier mentre continuano le proteste
Il 16 ottobre il presidente malgascio Andry Rajoelina ha nominato un militare come primo ministro, mentre proseguono le manifestazioni di protesta nella capitale Antananarivo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
L’ex presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila, è stato condannato alla pena capitale e a pagare un risarcimento danni di 33 miliardi di dollari. È la prima volta che l’Alta corte militare processa un ex capo di Stato. - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente del Madagascar scioglie il governo dopo le proteste della “Generazione Z” @luigispinola - X Vai su X
Madagascar, un militare nominato premier mentre continuano le proteste - Il 16 ottobre il presidente malgascio Andry Rajoelina ha nominato un militare come primo ministro, mentre proseguono le manifestazioni di protesta nella capitale Antananarivo. Scrive internazionale.it
AFRICA/MADAGASCAR - Nominato il Premier il cui nome è stato concordato tra i protagonisti della crisi politica; ma il premier uscente fa ricorso alla Corte Costituzione per ... - Il nuovo Primo Ministro “di consenso” del Madagascar, Eugène Mangalaza, è stato nominato con un decreto firmato dal Presidente dell’Alta Autorità di Transizione, Andry ... Secondo fides.org