Macron solo e assediato Bardella | Ora sciogliere subito l’Assemblea nazionale

Secoloditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata comica ieri a Parigi, se non fosse drammatica. L’ultimo primo ministro nominato dal presidente Emmanuel Macron è già tornato a casa. Sébastien Lecornu non ha retto alle pressioni dei partiti impazziti (“non c’erano le condizioni per proseguire, hanno prevalso interessi di parte”). Non resterebbe che andare alle urne se monsieur le président n on fosse abbarbicato all’Eliseo, pronto a tutto pur di arrivare al 2027. Bardella: chiedo di sciogliere l’Assemblea nazionale e di ascoltare i francese. “Chiedo ancora una volta al presidente della Repubblica di ascoltare le sofferenze del Paese e di sciogliere l’Assemblea nazionale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

