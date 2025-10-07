Macron 48 ore per uscire dalla crisi | provare a formare un nuovo governo o indire elezioni anticipate le opzioni

Quarantotto ore per trovare una via d'uscita. Dopo le dimissioni shock di Sébastien Lecornu che hanno precipitato la Francia in un caos politico senza precedenti, il presidente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Lecornu lascia. Macron: "48 ore per uscire dalla crisi". Le Pen invoca le urne

