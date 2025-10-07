Macchinista e capotreno di Trenord aggrediti sulla Milano Cadorna-Seveso

Milano, 7 ottobre 2025 - Un capotreno e un macchinista in servizio sulla Milano Cadorna-Seveso sono stati aggrediti dopo la mezzanotte di lunedì 6 ottobre da "diversi individui" mentre erano in servizio sul treno numero 701 di Trenord. Lo riferisce il sindacato Orsa, secondo il quale l'aggressione ha comportato " alcuni giorni di prognosi ospedaliera". MILANO 11062015 - STAZIONE FERROVIARIA PASSANTE VILLAPIZZONE TRENORD - CAPOTRENO AGGREDITO DA DUE SUDAMERICANI CON UN MACHETE - POLIZIA SUL POSTO - RILIEVI POLIZIA SCIENTIFICA - FOTO FURLANNEWPRESS PER FACHIN LUCIDI TOGNOLATTI La ricostruzione . Il treno, secondo la ricostruzione del sindacato, era partito dalla stazione di Milano Cadorna alle 24.

