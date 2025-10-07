Oggi è il compleanno di Daniel Pablo Osvaldo e abbiamo deciso di celebrarlo con alcuni dei gol più belli segnati nel corso della sua carriera. Attaccante d’area di rigore estroso e di talento che però non ha sempre trovato continuità e ha smesso anche molto presto. (ANSA) TvPlay.it Daniel è nato a Lanus il 12 gennaio del 1986 e ha deciso di ritirarsi ad appena 24 anni dopo aver giocato davvero poco negli ultimi anni della sua carriera. Dopo aver debuttato con l’Huracan viene portato in Italia dall’Atalanta, è il 2005 e ha appena 19 anni, ma è già maturo per giocare in Serie A anche se alla Dea colleziona appena 3 presenze segnando un gol. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Ma quanto era forte Osvaldo? Buon compleanno Simba