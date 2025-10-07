M5S Cammarano | Fonderie Pisano bene la diffida della Regione Ora servono interventi concreti

Il consigliere regionale Cammarano e i consiglieri comunali Pecoraro e Russolillo: “Chiediamo controlli e tempi certi”. “ La diffida della Regione Campania alle Fonderie Pisano rappresenta un passo importante in una battaglia che da anni portiamo avanti per la tutela della salute dei cittadini e per il rispetto delle normative ambientali. La relazione dell’Arpac ha finalmente certificato ciò che denunciamo da tempo: la mancata applicazione delle più adeguate tecnologie disponibili e una gestione inadeguata dei rifiuti prodotti. Le istituzioni, dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non hanno più alibi: devono agire con determinazione per garantire il diritto alla salute della cittadinanza e il rispetto dell’ambiente”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: cammarano - fonderie

Fonderie Pisano, Cammarano (M5s): “Bene la diffida della Regione”

FONDERIE PISANO: CHIEDIAMO LE DIMISSIONI DI SINDACO DI SALERNO E VERTICI ASL Le relazioni Arpac nel bimestre luglio-agosto hanno evidenziato, ancora una volta, le reiterate violazioni per la salute e l’ambiente nell’area delle Fonderie Pisano. - facebook.com Vai su Facebook

M5S, Cammarano: “Fonderie Pisano, bene la diffida della Regione. Ora servono interventi concreti” - Il consigliere regionale Cammarano e i consiglieri comunali Pecoraro e Russolillo: “Chiediamo controlli e tempi certi” ... Riporta infocilento.it

Salerno, Fonderie Pisano: nuovo esposto in procura da parte dei pentastellati Cammarano e Costa - «Questa mattina ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e all’Arpa Campania in merito alle emissioni prodotte dalle Fonderie Pisano. Come scrive ilmattino.it