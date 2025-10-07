MOPapa | Parolin?Stessa opinione SSede

17.30 "Preferisco non commentare ma il cardinale ha espresso l'opinione della Santa Sede". Così Papa Leone XIV sull'attacco dell'Ambasciata israeliana presso la Santa Sede alle parole del Segretario di Stato,Card.Parolin,sul conflitto in Medio Oriente.E aggiunge:l'esistenza di atti di antisemitismo è "preoccupante". Parolin, in un'intervista, afferma che la situazione a Gaza è "inaccettabile e ingiustificabile ridurre le persone umane a mere vittime collaterali". E Israele: così "rischia di minare gli sforzi per porre fine alla guerra". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it