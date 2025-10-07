Lutto per la scomparsa di Claudio Cilli titolare dello storico ristorante da Margherita
Addio a Claudio Cilli, titolare dello storico ristorante “da Margherita”, in località Villa Cipressi di Città Sant’Angelo. Cinquantasei anni, Cilli è morto martedì 7 ottobre dopo una lunga malattia. Lascia la compagna e i cinque figli. Oltre al ristorante di Città Sant’Angelo, Cilli, 56 anni, era. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
