Lutto nel giornalismo italiano in lutto addio a una voce molto amata

Un grave lutto ha colpito il mondo del giornalismo locale e della radiofonia. Si è spento a soli 56 anni un conduttore amato e stimato, noto per la sua voce inconfondibile e per la dedizione con cui raccontava ogni giorno l’attualità. Da tempo lottava contro una malattia che lo aveva costretto al ricovero nelle ultime settimane, ma non aveva mai abbandonato la sua passione. Fino all’ultimo ha continuato a lavorare, conducendo la sua consueta rassegna stampa e restando vicino al suo pubblico, con la professionalità e l’ironia che lo contraddistinguevano. Morto il giornalista Michele Borella, storico volto e voce di Radio Conegliano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it