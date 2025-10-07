Lutto nel cinema ci lascia un genio assoluto | il triste annuncio del figlio

– Ken Jacobs, figura centrale e innovatore del cinema sperimentale, si è spento all’età di 92 anni a Manhattan. La scomparsa del regista è stata confermata dal figlio Azazel Jacobs, anch’egli cineasta, che ha riferito come il padre abbia continuato la sua attività creativa fino agli ultimi giorni, completando gli ultimi lavori denominati “eternalisms” prima del ricovero ospedaliero. . Considerato da molti come un titano del cinema sperimentale americano, Ken Jacobs ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di artisti e studenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lutto nel cinema, ci lascia un genio assoluto: il triste annuncio del figlio

