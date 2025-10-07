Lutto nel calcio addio al mito | che tragedia
Il mondo del calcio piange un vero e proprio mito, ha lasciato un segno indelebile dentro e fuori dal campo. C’è un silenzio strano, quasi irreale, che da ore aleggia negli ambienti sportivi italiani. È quel tipo di silenzio che scende quando se ne va qualcuno che ha dato tanto, senza mai cercare i riflettori. I tifosi sono increduli dinanzi alla scomparsa prematura. In queste ore di dolore, il calcio piange un suo punto di riferimento, una di quelle persone che, anche senza aver calcato i grandi palcoscenici, hanno saputo costruire storie vere, fatte di passione, dedizione e amore per i giovani. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Lutto nel calcio italiano: scomparso a 91 anni lo storico presidente
Lutto nel mondo del calcio, è scomparsa una bandiera della Fiorentina: aveva 64 anni
Il mondo del calcio in lutto: addio al dirigente Claudio Cicchi
L’Amministrazione Comunale si unisce al lutto della famiglia Roveglia per la morte del caro Lorenzo. Volontario infaticabile in oratorio, ha insegnato il gioco del calcio e i valori del gioco di squadra a bambini, ragazzi e giovani colognesi attraverso la fondazion Vai su Facebook
Calcio in lutto: Billy Vigar muore a 21 anni dopo un grave incidente in campo - X Vai su X
Calcio in lutto. Addio a Lazzeretti. Fu attaccante granata e del Tuttocuoio - Calcio di provincia in lutto per la scomparsa di Giancarlo Lazzeretti, avvenuta all’età di 85 anni all’ospedale di Pontedera nella notte tra mercoledì e giovedì. Riporta lanazione.it
Lutto nel giornalismo, addio a Franco Ligas: muore la voce di Sportmediaset - Lutto nel mondo del giornalismo, è morto a 79 anni il noto cronista sportivo Franco Ligas, storica voce di Sportmediaset. notizie.it scrive