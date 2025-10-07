Lutto al Comprensivo 3 di Chieti per la scomparsa della maestra Mariana Masala
Grave lutto all'istituto comprensivo 3 di Chieti per la perdita di Mariana Masala, docente della scuola primaria di via Amiterno. La maestra Mariana si è spenta all'ospedale SS. Annunziata di Chieti a 54 anni lasciando un grande vuoto nella comunità scolastica di Chieti Scalo e nei cuori di chi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
