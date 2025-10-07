Lutto a Ischia è morta Tiziana Di Iorio

L'isola è in lutto per la scomparsa a Sant’Angelo di Tiziana Di Iorio, originaria dell'incantevole borgo. La donna scomparsa per un brutto male attualmente risiedeva a Ischia Porto era la figlia del patron dell’Hotel La Palma, e del Parco Termale Tropical di Sant’Angelo.L'imprenditrice 53enne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it