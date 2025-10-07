Lupi in pianura | informazione prevenzione e collaborazione per gestire i rischi

“Attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione, dalla gestione dei rifiuti per evitare che diventino risorse alimentari ai divieti di somministrazione di cibo, l’attenzione al rischio di attacchi e la prevenzione sugli animali domestici: sono alcuni tra gli elementi fondamentali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: lupi - pianura

