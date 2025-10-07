Lupi in pianura | informazione prevenzione e collaborazione per gestire i rischi

“Attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione, dalla gestione dei rifiuti per evitare che diventino risorse alimentari ai divieti di somministrazione di cibo, l’attenzione al rischio di attacchi e la prevenzione sugli animali domestici: sono alcuni tra gli elementi fondamentali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: lupi - pianura

"Lupi in pianura: un’opportunità da non trasformare in paura"

Lupi in pianura Emilia-Romagna, i Verdi: "Non sono un pericolo"

Luce verde da Berna alla richiesta retica di abbattere due terzi dei piccoli lupi del branco presente in Bassa Engadina - facebook.com Vai su Facebook

Ucciso un lupo in trentino a pochi giorni dal rientro delle mucche nelle stalle di pianura. Una crudeltà inaudita! Lupo martire sull’altare della propaganda populista di @MaurizioFugatti @ProvinciaTrento. Siamo pronti a denunciare i responsabili della sua mort - X Vai su X

Allarme lupi in città. Parma interroga la Regione: "Serve più prevenzione" - Emergenza lupi, "è urgente che anche a livello nazionale e regionale si avviino nuove forme di gestione, attente ai territori e ai loro bisogni". Secondo ilrestodelcarlino.it

Lupi, ricorso degli animalisti contro le Province di Bolzano e Trento. «Abbattimenti non giustificati, pensino a proteggere greggi e armenti» - Si allarga il fronte delle associazioni che si oppongono alla decisione della Provincia di Bolzano di disporre l'uccisione di due lupi in Val Venosta, come conseguenza delle predazioni nei confronti ... Si legge su corriere.it