L’uomo di Xi in Italia | sul tavolo l’affare Sinochem-Pirelli e non solo

La Cina vuole risolvere una volta per tutte il caso Sinochem-Pirelli, o almeno veder più chiaro in un tira e molla che sta andando avanti ormai da troppi anni. Senza peraltro vantaggi particolari, soprattutto lato pechinese. È anche per questo, ma non solo per questo, che Xi Jinping ha inviato il più importante diplomatico cinese, Wang Yi, in Italia. Dal 7 al 12 ottobre, l’attuale ministro degli Esteri del Dragone sarà a Roma e pure in Svizzera nell’ambito di un viaggio istituzionale che servirà a risolvere diversi rebus. Fonti cinesi affermano che Mr. Wang parteciperà alla 12a riunione congiunta del comitato governativo Cina-Italia e al quarto round del dialogo strategico tra i ministri degli esteri Cina-Svizzera. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’uomo di Xi in Italia: sul tavolo l’affare Sinochem-Pirelli (e non solo)

Xi a Meloni, pronti a cooperare su veicoli elettrici e IA. Sul tavolo anche Ucraina e riforma Onu - È stato l’incontro clou della missione in Cina quello che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto con Xi Jinping. Come scrive ilsole24ore.com

Italia e Balcani uniti per il turismo: nasce il Tavolo Permanente a guida italiana - Rafforzare i legami turistici tra l’Italia e i Paesi dei Balcani, promuovendo un’offerta integrata nell’area adriatico- Come scrive ilgiornale.it