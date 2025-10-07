L’uomo che riesce a stare in apnea per 29 minuti | E’ stato orribile una tortura

Vitomir Mari?i? ha 40 anni, ha studiato informatica, matematica e fisica all’Università di Fiume. E’ un istruttore di apnea appassionato di sport estremi. E riesca a stare senza respirare, in apnea a pelo d’acqua per 29 minuti e 3 secondi. La Faz l’ha intervistato. E lui ha raccontato un mondo di limiti che non esistono. “ Voglio vedere e vivere le cose a modo mio. Quando mi pongo un obiettivo, ho una mentalità razionale, a volte quasi priva di emozioni. Ma anche in quel caso, quando altri vedono un estremo quasi insormontabile o un pericolo, io sono assolutamente sobrio e metto a confronto la sicurezza con l’autoconservazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

