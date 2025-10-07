L’universo di Chanel prende vita al Grand Palais | il debutto di Matthieu Blazy

Sono le 20:14 quando le luci del Grand Palais si abbassano e il mio respiro si sospende. Davanti a me, un planetario che trasforma lo spazio in un cosmo di infinite possibilità. Le sfere giganti fluttuano sopra un pavimento nero lucido, marmorizzato con pigmenti colorati, riflettendo l’universo che Matthieu Blazy ha immaginato per il suo attesissimo debutto alla direzione creativa di Chanel. È l’equivalente fashion di un allunaggio, e non sto esagerando. La metamorfosi del guardaroba maschile: quando l’androginia incontra la seduzione. Il primo look che sfila sulla passerella mi colpisce come un fulmine: un tailleur pantalone in lana a quadri, con la giacca drasticamente accorciata. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

