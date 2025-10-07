L’Università Politecnica delle Marche tra i migliori datori di lavoro d’Italia

ANCONA – L’Università politecnica delle Marche si conferma tra le realtà di eccellenza del panorama nazionale, conquistando un prestigioso riconoscimento nella classifica Italy’s Best Employers 2026, pubblicata oggi dal Corriere della Sera. L’ateneo si è classificato al 4° posto nella categoria. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

