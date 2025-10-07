Lungolago di Como | nuove pennellate alle panchine già vecchie di Ico Parisi

Sono davvero bastati pochi mesi di sole e pioggia per logorare le nuove panchine del nuovo lungolago di Como? Pare di sì. E dunque “nuovo” diventa un aggettivo ridondante non solo per la nostra forzata ripetizione ma soprattutto per la lievità che assume quando utilizzato per indicare un elemento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como, addetti in azione sul lungolago: a nuovo le panchine di Ico Parisi. Si erano scolorite molto in fretta - Sono molti i fattori che hanno portato le nuove panchine del lungolago a perdere colore negli ultimi mesi. comozero.it scrive

Lago Como esonda per le piogge, chiuso tratto di lungolago - Pesanti disagi lungo le strade di Como, dove da ieri sera la polizia locale ha deciso la completa chiusura di un tratto di lungolago. Scrive ansa.it