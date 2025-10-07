Lungolago di Como | nuove pennellate alle panchine già vecchie di Ico Parisi

Sono davvero bastati pochi mesi di sole e pioggia per logorare le nuove panchine del nuovo lungolago di Como? Pare di sì. E dunque “nuovo” diventa un aggettivo ridondante non solo per la nostra forzata ripetizione ma soprattutto per la lievità che assume quando utilizzato per indicare un elemento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

