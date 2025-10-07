Lunedì della cultura | al via la terza edizione

Lucca, 7 ottobre 2025 - Il rapporto tra arti visive e letteratura e la partnership con la Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti: ecco le novità della terza edizione dei “Lunedì della cultura”, tutti a ingresso libero, organizzata dall’associazione culturale “Amici di Enrico Pea”. Sono Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca, Giovanna Bellora, presidente dell’associazione e pronipote di Enrico Pea, Marina Giannarini e Berto Corbellini Andreotti per il comitato scientifico dell’associazione, formato anche da Claudia Santini, Paolo Razzuoli, Emiliano Sarti, a presentare alla stampa questa nuova edizione, in partenza il 13 ottobre nella sala Antica armeria di Palazzo Ducale (cortile Carrara, 1), sede della Provincia di Lucca, per terminare il 30 marzo 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

