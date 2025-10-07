L’Under 15 in vetta | battuto il Sassuolo
L’Under 17 si è imposta per 1-0 sul Pisa, trovando così la prima vittoria stagionale. Pareggio a reti bianche sul campo del Sassuolo, invece, per i ragazzi dell’Under 16, mentre trionfa l’Under 15 che fa propria la sfida contro i coetanei neroverdi e si porta in vetta alla classifica a punteggio pieno. Giornata di riposo per l’Under 18 con la squadra di mister Zanetti che, dopo la vittoria contro la Fiorentina per 0-1 nel recupero della 1° giornata, tornerà in campo il prossimo weekend in casa della Roma per difendere il primo posto in classifica. Questi i risultati e i tabellini delle gare del weekend. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
