Luna piena oggi 7 ottobre 2025 | perché si chiama Luna del Raccolto e del Cacciatore

Roma, 7 ottobre 2025 – La notte del 7 ottobre 2025 la Luna si mostrerà in tutta la sua grandezza, illuminando i cieli autunnali. Sarà una Superluna, più grande e luminosa del solito, perché il nostro satellite si troverà al perigeo, nel punto più vicino alla Terra della sua orbita. Ma il suo fascino non è solo astronomico: la Luna piena di ottobre porta con sé un ricco bagaglio di tradizioni, nomi e significati legati al ciclo agricolo e al tempo della caccia. La Luna del Raccolto: un simbolo agricolo antico. La Luna del Raccolto, Harvest Moon, porta con sé l’ addio alla bella stagione e i primi freddi, quando i campi diventano spogli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luna piena oggi 7 ottobre 2025: perché si chiama Luna del Raccolto e del Cacciatore

