L’ultimo esempio di generosità Roberto il tecnico dei computer che dava sempre una mano

Roberto Vettorello era un uomo generoso. Lo sapevano tutti. È deceduto qualche settimana fa all’ospedale San Raffaele di Milano, stroncato da un infarto. Era celibe e viveva con i genitori a Giussano, anche se in precedenza con la famiglia aveva vissuto a Santa Margherita di Lissone. Lascia la mamma Silvana, il papà Luciano, la sorella Vanessa, il cognato Antonio, gli adorati nipoti Gerardo e Simone. Roberto merita due parole di gratitudine anche per la sua vita. Tecnico informatico specializzato, lavorava in una azienda di servizi informatici di Vimodrone, ed è stato proprio lì, mentre lavorava, che è stato colpito da un infarto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

