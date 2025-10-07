L’ultimo amico se ne va Philippe licenzia Macron | Presidenziali subito
S'è stancato pure l'alleato più affidabile: "Adesso se ne deve andare" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: ultimo - amico
Dj italiano morto a Ibiza, il racconto shock dell'amico testimone: "Gli agenti lo tenevano fermo, ho visto il suo ultimo respiro"
Dj italiano morto a Ibiza, il racconto shock dell'amico testimone: "Gli agenti lo tenevano fermo, ho visto il suo ultimo respiro"
L’ultimo saluto a Giacomo Diomedi: "Ora è insieme al suo amico Mattia"
Oggi ci ha lasciato Renato Casaro, l'ultimo pittore di cinema e grande amico della Mediateca. Nelle foto in basso, Casaro nella nostra sede storica, in occasione della mostra a lui dedicata di manifesti originali dell'archivio della Mediateca - facebook.com Vai su Facebook
«Un caro amico sta leggendo l'ultimo libro di Emmanuel Carrère. Si intitola "Kolkhoze" e uscirà in Italia la prossima primavera per Adelphi». Mattia Feltri oggi su @LaStampa. - X Vai su X