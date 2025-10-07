L' ultima foto prima che si togliesse la vita Mi ha lasciato con un infinito senso di colpa Il post straziante di Mario Adinolfi sulla sorella
“L'ultima foto di mia sorella Ielma prima che si togliesse la vita”. Inizia così il post che Mario Adinolfi ha pubblicato sui social ieri, 6 ottobre. Il politico, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha condiviso con i follower alcune strazianti parole di un episodio dolorosissimo capitato molti. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: ultima - prima
L’ultima telefonata del femminicida prima di uccidersi. “Le ho sparato, vi lascio le chiavi nel contatore”
Sferisterio, l’ultima prima. È la serata di Macbeth
Film western avvincenti che ti terranno incollato dalla prima all’ultima scena
Prima parte dell’ultima domenica del Dunlop CIV 2025!? Quante emozioni, ma tranquilli, non abbiamo ancora finito #wearefmi #dunlopciv25 #civ #mugello #mugellocircuit Vai su Facebook
Campagna abbonamenti 2025/26 - Ultima chiamata prima di #VeronaJuve - X Vai su X
Mario Adinolfi ricorda la sorella morta anni fa: «Mi lasciò figlio unico per sempre» - Mario Adinolfi, il noto giornalista tra i protagonisti dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi, ha voluto ricordare, attraverso un post, la sorella scomparsa ... Lo riporta msn.com
Paolo Mendico, l'ultima chat prima di suicidarsi a 14 anni - È l'ultimo messaggio che Paolo Mendico, il ragazzo quattordicenne della provincia di Latina morto suicida, scrive nella chat di ... Segnala vanityfair.it