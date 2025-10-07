Luisa trovata morta a Formentera cambia tutto | la verità dall’autopsia
Nuovi sviluppi arrivano dalla Spagna sulla morte di Luisa Asteggiano, la 45enne originaria di Bra trovata senza vita domenica mattina, 5 ottobre, nel suo appartamento a Formentera, in località Es Pujols. La vicenda, che nelle prime ore aveva fatto pensare a un femminicidio, ha preso una piega completamente diversa dopo la diffusione dei risultati preliminari dell’autopsia. Secondo la Guardia Civil delle Baleari, infatti, la morte della donna «non è avvenuta per un evento violento». La nota ufficiale diffusa ieri dal comando conferma che «dopo la realizzazione dell’autopsia corrispondente, è stato determinato che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere, in attesa di altri risultati di analisi sollecitati per determinare le cause della morte». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
