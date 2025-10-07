Luisa Asteggiano uccisa a Formentera | Stanca depressa Ha cercato rifugio nell' alcol Il dolore per il figlio e il doppio ruolo del legale
«Dietro la morte di Luisa Asteggiano c?è la storia di una donna che si era stancata». Sono le parole dell'avvocato Michele Tortorici, colui che prima del decesso. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: luisa - asteggiano
Luisa Asteggiano, italiana trovata morta a Formentera: il compagno Ivan Sauna fermato per omicidio
Luisa Asteggiano uccisa a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio: è l'imprenditore Ivan Sauna
Luisa Asteggiano «uccisa di botte» a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio: è l'imprenditore Ivan Sauna
Si chiama #LuisaAsteggiano la donna italiana trovata morta a #Formentera, nel suo appartamento di #EsPujol domenica mattina 5 ottobre 2025. Secondo la Guardia Civil, sarebbe stata uccisa dal compagno #IvanSauna. Dalle prime ricostruzioni pubblicate d Vai su Facebook
Chi è Ivan Sauna, l’agente immobiliare accusato dell’omicidio di Luisa Asteggiano a Formentera - X Vai su X
Chi era Luisa Asteggiano, la 45enne italiana uccisa a Formentera. Fermato il compagno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi era Luisa Asteggiano, la 45enne italiana uccisa a Formentera. Da tg24.sky.it
Luisa Asteggiano, uccisa a Formentera: chi era la vittima della tragica aggressione - Luisa Asteggiano, trovata morta a Formentera, potrebbe essere vittima di un presunto femminicidio. Si legge su notizie.it