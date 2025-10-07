Luisa Asteggiano uccisa a Formentera colpo di scena | l' autopsia esclude la violenza Si riparte da capo

Squadre della polizia giudiziaria e il laboratorio di analisi criminalistica del comando di Palma sono stati inviati sull'isola per indagare sulle cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Luisa Asteggiano uccisa a Formentera, colpo di scena: l'autopsia esclude la violenza. Si riparte da capo

Luisa Asteggiano non è stata picchiata, l’autopsia esclude morte violenta per l’italiana a Formentera - "L'autopsia su Luisa Asteggiano ha stabilito che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere” ... Si legge su fanpage.it