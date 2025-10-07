Luisa Asteggiano scarcerato il compagno Ivan Sauna | Non le ha mai fatto del male L' incidente pregresso i lividi e la depressione
Luisa Asteggiano, 45 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa a Formentera domenica mattina. Secondo l?autopsia, la morte non è stata causata da violenza, ma la donna. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: luisa - asteggiano
Luisa Asteggiano, italiana trovata morta a Formentera: il compagno Ivan Sauna fermato per omicidio
Luisa Asteggiano uccisa a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio: è l'imprenditore Ivan Sauna
Luisa Asteggiano «uccisa di botte» a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio: è l'imprenditore Ivan Sauna
? “Luisa Asteggiano è morta per cause naturali”. Formentera, Ivan Sauna scagionato da ogni sospetto torna in libertà http://dlvr.it/TNX8q2 #LuisaAsteggiano #Formentera #IvanSauna #giustizia #cronaca - X Vai su X
Il caso di Luisa #Asteggiano, trovata senza vita a #Formentera: per la Guardia Civil spagnola non si tratta di omicidio. L’autopsia esclude una morte violenta. #Tg1 Martino Villosio - facebook.com Vai su Facebook
Formentera: Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, trovata morta in casa non è stata uccisa, libero il compagno - Ivan Sauna, il compagno 51enne di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni ritrovata senza vita in casa, domenica, è stato scarcerato, lo riferiscono i legali dell'uomo. Secondo rtl.it
Italiana trovata morta a Formentera, esclusa la violenza domestica: scarcerato il gelese Ivan Sauna - Secondo l’Alta Corte di Giustizia delle Isole Baleari, le indagini non hanno trovato alcun legame tra l'imprenditore, dapprima arrestato, e il decesso di Luisa Asteggiano ... Da caltanissetta.gds.it